Si è perso Attila: aiutateci a ritrovarlo

Attila, un cucciolo, è scappato da Arcade in Via Guizze. Sono passati 23 giorni e lo stiamo cercando disperatamente giorno e notte, con l'aiuto di molte persone. Ultimo avvistamento reale in via Schiavonesca zona Belvedere, vicino scuole e via Volpago Nord, e mercoledi 3 giugno avvistato a Camalò in via Povegliano. È un cagnolino marrone, color caramello, cammina con un' andatura particolare, sculettando, ed ha la coda arricciata verso l' alto, è basso di statura ed un pò cicciottello al momento della sparizione, ora sarà sicuramente sporco, dimagrito e soprattutto impaurito, quindi, per favore, NON CHIAMATELO E NON RINCORRETELO, seguitelo a distanza ed osservate dove va, nel frattempo chiamate i contatti indicati e se riuscite a fare qualche foto e/o video da inviarci per capire se è veramente lui, grazie! A chi ci aiutasse a recuperarlo ed a riportarlo a casa offriamo ricompensa. 347-2701394 328-9445292 GRAZIE DI CUORE