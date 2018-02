L'argine dei Passeggi continua a franare: a rischio il ciglio stradale

TREVISO E' una situazione che sta peggiorando giorno dopo giorno quella del piccolo argine dei celebri "Passeggi", la storica camminata che collega Porta San Tomaso con l'ospedale San Camillo.

Negli scorsi giorni il comitato "Treviso più pulita" ha segnalato come, il lato destro della carreggiata che fiancheggia il fiume, sia minacciato da una serie di piccoli ma continui smottamenti di terra che rischiano non solo di erodere l'argine ma di mettere anche in grave pericolo la sicurezza del manto stradale. Come dimostrano le foto scattate dai membri del comitato, nella camminata dei Passeggi è evidente come l'argine necessiti il prima possibile di un intervento di manutenzione. "Se continua così" dichiara Ilario Dal Bel "tra non molto l’erosione dell'argine lambirà il ciglio della strada. I danni per i passanti e per le macchine potrebbero essere molto pesanti, così come è evidente l’esborso sempre più elevato per le casse del comune man mano che il tempo passa à per la sistemazione". Il comitato Treviso più pulita chiede che l’amministrazione, o chi per essa, provveda quanto prima a sistemare e porvi rimedio, anche per un maggior decoro cittadino di chi passeggia.

