Scuole chiuse per il Coronavirus: azienda apre un asilo per i figli delle dipendenti

L'azienda di Carbonera White srl, nella quale si producono e vendono in tutta Europa dispositivi antifurto a nebbiogeno, ha da sempre deciso di investire su giovani e donne, tant'è che dei 38 dipendenti 29 sono donne e l'eta media è sotto ai 30 anni.

In questi giorni, oltre ai vari problemi legati al commercio bloccato dalle misure adottate dal Governo, un enorme problema per un'azienda così a trazione femminile è quello degli asili e delle scuole chiuse. Sono molte le mamme e neomamme impiegate in azienda. La direzione ha deciso di investire in un asilo temporaneo all'interno dell'azienda, atrezzandolo con giochi e materiale istruttivo/educativo assumendo una maestra che segue i bambini durante l'orario di lavoro. Questo ha un costo ed un impegno non indifferente per l'azienda ma, allo stesso tempo, è un servizio necessario per poter permettere alle collaboratrici di lavorare serene senza il pensiero di dove lasciare i bambini. Un esempio di una piccola media impresa Trevigiana che, invece di abbattersi, si rimbocca le maniche in un momento di difficoltà.