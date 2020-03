Auguri Presidente Luca Zaia

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, è ormai da mesi che ogni giorno fa il punto sull'emergenza Coronavirus e su cosa ci aspetta nei giorni seguenti. Proponendo le sue analisi e direttive ben precise da seguire nell’immediato. Il giorno 27 marzo è stato il suo compleanno e tante sono state le persone che hanno rivolto gratitudine verso il suo operato, in particolare modo in questo periodo di massima allerta sulle condizioni territoriali di epidemia che ci stanno colpendo. Tutti accusano la propria stanchezza, nota evidente sul volto del presidente Zaia, ma nessuno deve mollare, continuando a dimostrare amore per il proprio Paese. In questo difficile momento si sta combattendo una drammatica battaglia con un nemico invisibile e che tutti noi stiamo affrontando con tutte le nostre forze. Ora come ora, Luca Zaia, rappresenta tutti i suoi cittadini e tutti i problemi che ne seguono. La maggior parte della popolazione vede in lui coraggio, coerenza, e grande fiducia nel suo operato, i Veneti e non solo, portano ammirazione e rispetto verso il loro governatore, proprio come un gran Padre di famiglia. E voi, cosa ne pensate?