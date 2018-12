Beneficenza straodinaria per il Veneto

In seguito al forte maltempo che ha colpito il Veneto il giorno 29 ottobre, dopo aver subito svariati danni colossali da oltre un miliardo di euro, è stata organizzata una super beneficenza con la possibilità di acquistare, per i più generosi, indumenti offerti per l’occasione, dai più famosi piloti delle due ruote, dal casco di Valentino Rossi alle tute di altrettanti piloti italiani di fama mondiale. Una vera occasione di fare del bene, donando dei soldi per una giusta causa. Gli ultimi giorni di ottobre sono stati giorni che rimarranno nella memoria dei tanti italiani, in particolar modo per i veneti che hanno vissuto in primis quei momenti di puro terrore vedendo volare via, nel vero senso della parola, i loro risparmi di una vita intera. Piogge interminabili accompagnate da raffiche di vento da oltre 200 km/h che hanno raso al suolo tutto ciò che gli è capitato sottomano, compresi i boschi dell’Altopiano d’Asiago e del Monte Grappa, con gravi danni a tutta la vegetazione. Morti e feriti causati da un maltempo senza precedenti. Montagne venete… paradiso per i motociclisti Molte le Aziende locali che hanno voluto partecipare, in collaborazione con la Fondazione Italiana per le 2 ruote, a questa importante iniziativa per aiutare la popolazione e risanare così i danni che ammontano ad oltre un miliardo d’euro. Un vero paradiso per i motociclisti di ogni età che vogliono al più presto ritornare ad intraprendere il loro giro panoramico fra le meraviglie venete, donando così, il loro contributo, della speciale vendita di beneficenza, alla Regione Veneto colpita da questo disastroso evento naturale. Un ringraziamento particolare, oltre ai Piloti di MotoGp che hanno messo a disposizione i loro ricordi (il casco di Vale46, le tute di Dovizioso, Melandri o Iannone), anche alle donazione ricevute dalle famosissime case motociclistiche, come AGV, Alpinestar, Dainese e tante altre del settore. Il ricavato sarà poi consegnato a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, entro la fine dell’anno augurando a tutti un Felice Natale per un inizio anno migliore per tutti.