Biker sheriff vincitore del best of show

Siamo giunti al termine dell’undicesima edizione di Roma Motorday, il grande Salone della Moto e dello Scooter svoltosi nella Capitale dal 7 al 10 marzo di quest’anno. Uno spazio dedicato alle tante riflessioni e problematiche che caratterizzano il nostro Paese in ambito motociclistico e non solo, attraverso dibattiti, convegni ed incontri organizzativi sul tema delle due ruote, dando la possibilità di ascoltare storie di veri professionisti e prestando particolare attenzione alla sicurezza delle persone ed all’educazione stradale. Nella giornata conclusiva è stato proclamato il vincitore del premio più ambito dell’evento Roma Motodays: il BEST OF SHOW che è stato consegnato al Team del Biker Sheriff trevigiano. Un’importante tappa raggiunta dell’Italian Motorcycle Championship Custom BikeShow, dove ha visto dominare la Harley-Davidson 114 ‘Hidro’ di Biker Sheriff di Treviso a cui vanno le nostre congratulazioni per il podio meritato.