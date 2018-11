Bon Bozzolla in festa per l'anniversario dell'istituto

Festa “in famiglia” per il 26esimo compleanno dell’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Dopo il successo e la partecipazione dello scorso anno in occasione delle celebrazioni del 25esimo anniversario dalla fondazione dell’Ente, domenica 11 novembre torna il Bon Bozzolla Day, una giornata all'insegna della convivialità per festeggiare con tutti coloro che abitano, frequentano e lavorano nella struttura.

La giornata inizierà alle 10.30 con la Santa Messa, per poi proseguire alle 12.30 con il pranzo di comunità al quale prenderanno parte ospiti, familiari, amici, personale, consiglio di amministrazione e volontari. A seguire, infine, la tradizionale lotteria dei lavoretti realizzati dagli ospiti durante il laboratorio di terapia occupazionale. «Siamo felici di celebrare questo nuovo traguardo – afferma il presidente del Bon Bozzolla, Giuseppe Bubola – e di condividere il momento di festa non solo con quanti vivono nel nostro Istituto, ma anche con chi quotidianamente si impegna nella cura e nell'assistenza degli ospiti, dal personale ai volontari, e con i tutti i familiari che, nel corso dell’anno e in queste occasioni speciali, partecipano con piacere alla vita comunitaria».