Caccia al tesoro a Mogliano alle opere di “ Mister Thetan “

“Mister Thetan” e ‘ un artista che realizza graffiti ed opere astratte dalla provincia di Venezia! Domenica mattina dalle 9 ( ed anche in caso di pioggia ) fara’ un giro lasciando in OMAGGIO 6 sue opere ( che vedete in foto ) in 6 punti diversi di Mogliano : 1 - Via Don G. Bosco vicino cinema Busan 2 - Piazza Pio X vicino pulisecco 3 - Via Olme vicino scuola primaria Olme 4 - Via della Scoutismo vicino supermercato Ali’ 5 - Via Barbiero vicino scuola elementare Anna Frank 6 - Piazza della Repubblica vicino Le opere saranno arrotolate con un elastico e le mettera’ ben in vista nei punti sopra indicati. L’artista chiede inoltre di postare un selfie con L’opera ritrovata nella sua pagina Facebook : Thetan