Pre-bootcamp con Valeri84 Riders District

Inizia la nuova stagione motociclistica 2020 con un primo evento ospitato da Valeri84 Riders District. Un appuntamento innovativo da non perdere domenica 16 febbraio, dalla ore 14:00 alle ore 19:00, a Caerano di San Marco in provincia di Treviso. Lo staff del Woman Motor Bootcamp (WMB), sarà lieto di anticiparvi su tutte le info riguardanti l’iscrizione ai test-drive della giornata in programma. Una giornata dedicata a tutti i bikers ed alle future motocicliste dove gli sarà data la possibilità di testare, gratuitamente, le motociclette Honda CB500F - delle vere naked da strada che vengono differenziate dalla altre per la loro leggerezza ed agilità – e dall’intramontabile Africa Twin CRF1100 con la sua leggerezza, compattezza, potenza, ed il simpaticissimo scooter crossover Honda X-ADV. Tutti i partecipanti saranno affiancati da esperti del mestiere, come gli istruttori della Lucchinelli Experience, accompagnati a loro volta dalla Squadra delle Donne in Moto che scalderanno i motori per una giornata indimenticabile tra stand, street-food, ed attività di vario genere, più le American Cars. Tutto prima del mega evento che si terrà a Marzo. Donne in Moto Il mondo dei biker è dominato anche da vere Donne, Donne con la D maiuscola che grazie all’associazione DiM, in collaborazione con gli istruttori della Lucchinelli Experience, organizzano nell’autodromo di Adria - International Raceway -, dei veri e propri corsi di guida per le aspiranti lady biker e non solo. Un’importante iniziativa integrata a corsi d’avanguardia con vari livelli di difficoltà che spingono a migliorare il proprio stile di guida, aumentando in questo modo la capacità individuale di ogni partecipante. Oltre ai corsi con frequentazione in aula e motogiro in pista, si offre anche la possibilità, attraverso specifiche località italiane, di collaudare la propria esperienza di guida su strada, più o meno impegnative. Il circuito di Adria è uno dei poli più importanti d’Italia dove viene data la possibilità di conseguire la patente della moto in soli tre giorni.

WOMAN MOTOR BOOTCAMP Il WMB è un evento motociclistico per sole Donne, organizzato in occasione della Festa della Donna, dove ci sarà la possibilità di unire il mondo dei motori con dei tanti appassionati del genere, in un unico weekend. Al WMBootcamp è possibile anche avvicinarsi, grazie agli esperti del settore, al mondo della meccanica aerea con voli in aereo e workshop interni. Una piacevole occasione per provare ciò che si è sempre sognato, guidare motociclette di vario genere, dalla stradali alle enduro, o volare in aeroplano. Assolutamente un appuntamento da non perdere.