Campionato regionale di dama internazionale a Conegliano

Si è svolto domenica 19 febbraio il campionato regionale nella specialità della dama Internazionale (la dama dalle 100 caselle). Il campionato è stato organizzato dal circolo damistico A.S.D. "Dama Castellana Conegliano" e dal presidente regionale della F.I.D. (Federazione Italiana Dama) Dino Bellin, presso la sala del "Bar Teatro" a fianco piazza Cima di Conegliano. Si è giocato per l'intera giornata, in cinque turni di gioco. Il nuovo campione regionale è Arnauld Ouguetie dell'A.S.D. "Molesini" di Verona, originario della Costa d' Avorio. Dello stesso circolo si è classificato al secondo posto con gli stessi punti, ma con un quoziente inferiore, il maestro Emanuele Danese. Terzo classificato Marco Barbon dell' A.S.D. "Dama Castellana Conegliano", che quest'anno è stato il vincitore del campionato provinciale. Assenti al campionato alcuni giocatori di rilievo tra cui il casalese detentore del titolo italiano assoluto 2016, il maestro Alessio Scaggiante, che proprio in questo giorno è partito per importante torneo di dama internazionale che si svolgerà a Cannes in Francia.