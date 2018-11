Si è svolto domenica 18 Novembre il campionato regionale di dama inglese per tesserati FID (Federazione Italiana Dama). Il campionato è stato organizzato dal neo circolo damistico A.S.D. “Damasport Roncade” e dal presidente regionale della FID Dino Bellin, presso il centro sociale del comune di Roncade. Si è giocato l’intero pomeriggio, in un unico gruppo di gioco formato da 9 giocatori. Si riconferma campione regionale il candidato maestro Gabriele Cappelletto dell’ A.S.D. “Fulvio Campanati ” di Mestre. Al secondo posto si è classificato Riccardo Carraretto dell’ A.S.D. “Damasport Roncade”. Terzo classificato Nicolò Calivà dell’ A.S.D. “Fulvio Campanati” di Mestre . Sempre nel pomeriggio si è svolto anche una gara per la categoria ragazzi, con la vittoria di Luca Slongo dell’ A.S.D. “Energya” di Maser, seguito da Salvatore Verolla e Mattia Scaggiante entrambi dell’ A.S.D. “Dama Club Orsago”. Le premiazioni sono state effettuate dall’organizzatore presidente Renato Cervellin, con la presenza del presidente regionale e del delegato provinciale FID. La dama inglese è stata introdotta a livello agonistico in Italia nel 2008, dopo che alcuni atleti italiani parteciparono alle olimpiadi della mente di dama inglese a Pechino. Questa dama si può trovare anche in alcuni siti web di giochi ed è abbastanza simile alla nostra dama italiana. In pochi anni gli atleti italiani hanno ottenuto alcuni titoli mondiali in questa disciplina. Chiunque abbia desiderio di conoscere l’ A.S.D. “Damasport Roncade” e frequentare (gratuitamente) alcune lezioni o semplicemente ottenere delle informazioni, scrivere all’ e-mail: renatocervellin@gmail.com“.