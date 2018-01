Spaventato dai ladri, cane si allontana da casa: ricerche in corso per ritrovarlo

SILEA Ladri in azione nella mattinata di domenica 7 gennaio a Sant'Elena di Silea. I malviventi avevano preso di mira una casa con giardino situata in via Belvedere. I proprietari erano usciti per delle commissioni e nell'abitazione era rimasto solo il loro cane.

Quando i ladri se lo sono ritrovato davanti hanno subito desistito dall'entrare dentro casa ma, nella concitazione del tentato furto l'animale è sparito dal giardino dell'abitazione. Una volta rientrati a casa, la coppia di propietari si è subito accorta che l'animale non c'era. Immediatamente hanno iniziato le ricerche nel quartiere ma del cane non si è avuta nessuna traccia per tutto il pomeriggio. L'animale si chiama Biondo, è nero, docile e ha gli occhi color miele. Il suo carattere è molto espansivo e socievole, la sua corporatura invece è particolarmente massiccia, l'animale pesa infatti oltre trenta chili. Al momento le principali ipotesi che potrebbero giustificare la sua scomparsa sono due: o l'animale è stato spaventato dai ladri e si è allontanato di sua spontanea volontà (ipotesi difficile perché il cancello dell'abitazione è particolarmente difficile da superare) oppure i due malviventi, approffitando del carattere espansivo della bestia, lo hanno portato via insieme a loro. Le ricerche sono ancora in corso. Chiunque pensasse di aver visto Biondo nelle ultime ore è pregato di contattare il prima possibile i carabinieri. La segnalazione della scomparsa dell'animale è stata effettuata dal suo padrone anche nel gruppo Facebook "Furti in corso" ma nessuno degli utenti era riuscito a dare informazioni utili per il ritrovamento del cane scomparso.