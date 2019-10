Leo da Vinci: il party di lancio al MipCom 2019 di Cannes

Gruppo Alcuni anche quest’anno partecipa al MIPCOM di Cannes, evento internazionale rivolto all’industria televisiva in cui si presentano programmi e format per la distribuzione nel mondo. Presso lo "Stand Italia" lunedì 14 ottobre si è tenuto il party di lancio della nuova serie televisiva "Leo da Vinci" organizzato da Gruppo Alcuni e Rai Ragazzi prima di iniziare gli incontri per proporre le proprie serie cartoon alle emittenti. Leo da Vinci, che dal 30 settembre è in prima visione TV in Italia su Rai Gulp, è una coproduzione tra Gruppo Alcuni, RAI Radiotelevisione Italiana, HR Hessischen Rundfunk (TV pubblica tedesca), All Rights Entertainment (USA/Francia), Cosmos Maya Singapore ed è realizzato con il supporto di POR FERS Veneto 2014/2020 Azione 3.3.2 e Trentino Film Commission. La serie, per la regia di Sergio Manfio, è composta da 52 episodi da 13 minuti ciascuno e rappresenta un impegno produttivo straordinario sia artistico che tecnico con più di 7 ore di animazione CGI. Nei primi dieci giorni di messa in onda la serie ha registrato ottime performance d'ascolto con uno share pari al 0,9%, con una media di 85.000 spettatori per ogni puntata. In allegato qualche immagine della serata, a cui hanno preso parte Aymeric Contat Desfontaines CEO di All Rights Entertainment, Francesco Manfio DG di Gruppo Alcuni, Anish Meta CEO di Cosmos Maya, Luca Milano direttore di Rai Ragazzi e Sebastian Debertin direttore fiction di KIKA il canale per ragazzi della tv pubblica tedesca ZDF e ARD insieme agli oltre cento ospiti e coproduttori/amici di Gruppo Alcuni. Tra le dichiarazioni fatte durante il party c'è quella di Francesco Manfio, sceneggiatore e produttore di Leo da Vinci, che si dice molto felice di questa nuova serie televisiva nata come spin-off del film Leo da Vinci – Missione Monna Lisa e festeggiata a Cannes. Il direttore di Rai Ragazzi Luca Milano, presente al cocktail party, si dice contento di questa coproduzione internazionale che parla del genio di Leonardo da Vinci in maniera innovativa grazie a una scrittura efficace e un alto livello produttivo. Ha inoltre comunicato che i primi 13 episodi andati in onda su Rai Gulp hanno ottenuto ottimi indici d'ascolto per la rete teen della Rai.

SINOSSI DELLA SERIE: Le fantastiche e curiose vicende di un Leonardo da Vinci quindicenne, che si reca a Firenze con gli amici Lisa e Lollo per lavorare nella bottega del Verrocchio. Qui fa amicizia con Lorenzo de’ Medici, la cui famiglia è al centro di una congiura ordita da un misterioso Signore fiorentino in combutta con dei Pirati. Leo si troverà controvoglia coinvolto in questa congiura e dovrà aiutare il suo nuovo amico, superando ostacoli di ogni sorta e mettendo in campo tutta la sua creatività nell’utilizzare i prototipi delle sue geniali invenzioni… o progettandone di nuove!