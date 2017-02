Canottaggio - Pietro Cangialosi del DLF Treviso vince a Torino e a Lignano

Inizio di stagione da incorniciare per il canottiere del Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Dopo il titolo di campione Veneto indoor conquistato in casa lo scorso 5 febbraio, il forte singolista juniores, già maglia azzurra ai campionati mondiali di Rotterdam nel singolo, sabato 11 febbraio a Torino ha ottenuto una splendida vittoria nel singolo nella prestigiosa regata di fondo D'inverno sul Po. La striscia positiva e dorata è continuata domenica 19 febbraio a Lignano dove Pietro ha vinto la regata indoor organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia facendo anche segnare il suo nuovo record personale sulla classica distanza dei 2.000 metri in 6.18,7. Da segnalare anche l'ottima prestazione del suo compagno di squadra Alessandro Pinni che si è classificato terzo nella categoria pesi leggeri. Prossimo appuntamento agonistico per la squadra allenata da Sebastiano Ladillo, la prima regata interregionale in programma a San Giorgio di Nogaro domenica 12 marzo.