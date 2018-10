“Capire l'Europa”: sabato a Castelfranco il corso civico-politico gratuito

Sabato 27 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’auditorium Graziotto di Castelfranco Veneto, si svolgerà un corso gratuito aperto alla cittadinanza che parlerà d’Europa.

A introdurre i partecipanti verso questa tematica, ora più che mai complessa e sfaccettata, l’europarlamentare del Movimento 5 stelle, eletto dal Nordest, Marco Zullo: «Ritengo sia giusto che ogni singolo cittadino conosca quali sono i panorami attuali che circondano l’Europa contemporanea, questo incontro mi sembra una buona occasione per parlarne assieme. In qualità di eurodeputato è proprio questo uno dei miei principali compiti: mediare fra l’istituzione e la cittadinanza, raccogliendo pensieri, dubbi o nuove idee». Tra i temi trattati: una panoramica generale sull’ordinamento dell’Unione Europea (storia, elezioni, composizione parlamento, consiglio, istituzioni), le fonti giuridiche europee (norme, trattati, direttive, decisioni e regolamenti) per arrivare alla cittadinanza europea, e a fenomeni contemporanei come la globalizzazione e la multi-level governance. Il corso è a ingresso libero, non è necessaria alcuna registrazione.