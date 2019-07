"Come sciacalli senza cuore", romanzo ambientato a Castelfranco Veneto

Torna nelle librerie l'autore cittadellese Alberto Alessi, con il suo nuovo romanzo "Come sciacalli senza cuore", un thriller ambientato a Castelfranco Veneto. A due anni di distanza da "In basso, agli inferi", Alessi rende omaggio alla sua città natale con un romanzo ricco di suggestione e di riferimenti ai grandi scrittori del passato, da Calvino a Tabucchi, passando per Baudelaire, Pasolini, Stevenson, per citarne alcuni. Scritto con una struttura innovativa che mira a decostruire la forma classica della narrazione, il libro ha come protagonisti i cinque soci di una casa editrice che faranno di tutto per vendere più libri possibili e affermarsi nel panorama editoriale nazionale. Edito da 0111 Edizioni, "Come sciacalli senza cuore" ha come obiettivo quello di denunciare e portare alla luce il lato oscuro dell'editoria, facendosi carico di una critica sociale di ampio respiro.