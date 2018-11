Cavriè, i 15 anni di Casa Giovanna De Rossi

Un compleanno davvero speciale a Cavriè di San Biagio di Callalta festeggiato con una mega torta ed uno splendido buffet offerti dal direttore del supermercato Conad del Centro Commerciale Tiziano Una grande festa che ha visto la presenza anche dell' associazione "Camminare per la vita" ed i Ruggers della Tarvisium Rugby. L'occasione? I 15 anni della comunità per disabili adulti di Casa Giovanna De Rossi nata nel 2003 grazie ad un lascito che comprendeva una villa con adiacenze e terreni vari a favore dei Padri del Santo di Padova e da questi messo a disposizione della Fondazione Il Nostro Domani, la onlus creata da monsignor Fernando Pavanello nel 1998 che si occupa della disabilità in età adulta attraverso le sue case-alloggio sparse nel territorio della Marca Trevigiana dando una risposta concreta e preziosa alle famiglie che vivono questa problematica e a chi, il numero è assai aumentato in questi ultimi anni, la famiglia non ce l'ha più trovandosi solo e senza riferimenti di sorta. La struttura è attiva con 2 diverse comunità, una di persone con disabilità fisica ed una con disabilità intellettiva. Attualmente i residenti sono 18 con diversi livelli di gravità. Nel corso del 2018 sono stati accolte circa 31 persone e la lista di quelli in attesa è purtroppo lunga e s'ingrossa quotidianamente.. Un traguardo . quello festeggiato , importante per una struttura perfettamente integrata nella comunità cavriese come testimonia la quotidiana presenza di volontari a coadiuvare l'opera degli oltre 20 operatori via Valdrigo e le numerose iniziative che vedono protagonisti gli ospiti. Buon compleanno allora !!

Vittore Trabucco