Ponte di Piave Sport e solidarietà si fondono e danno vita a una singolare iniziativa che vede gareggiare in bicicletta i donatori del sangue, in palio il titolo Nazionale fuoristrada. L’appuntamento è per il 5 gennaio a Calderba di Ponte di Piave, la prima partenza è in programma alle ore 12.30 per le donne. 10 le categorie al via, info e programma su www.acsi-treviso.it