CoderDojo Zero Branco - Call per volontari appassionati d'informatica

Ciao sono Susi Francescato di CoderDojoZeroBranco I CoderDojo, movimento internazionale, sono club gratuiti, organizzati e gestiti da Volontari, che hanno l'obiettivo di insegnare la programmazione informatica ai più piccoli, attraverso il gioco, lo scambio reciproco e l'apprendimento tra pari. Le abilità informatiche sono vitali per i lavori di oggi e per quelli futuri, come pure il lavoro di squadra e sapersi relazionare, condividere. Ai ragazzi e ragazze che partecipano ai Dojo trasmettiamo strumenti di logica e problem solving, stimolando la loro creatività e la ricerca di conoscenza, per essere creatori e non solo utilizzatori di tecnologia. CERCHIAMO VOLONTARI appassionati di INFORMATICA, disposti a fare da MENTOR! Potresti darci una mano? Organizziamo Laboratori di informatica e programmazione GRATUITI, per ragazzi dai 7 ai 14 anni: - LABORATORI di SCRATCH per imparare a programmare un videogioco - LABORATORI di 123D Design per imparare la progettazione in 3D - LABORATORI di elettronica e programmazione con ARDUINO - LABORATORI di ROBOTICA EDUCATIVA Quando? UNA o DUE VOLTE al MESE! Dove? Comuni in provincia di Treviso Al CoderDojoZeroBranco condividiamo, impariamo, anche sbagliamo, impariamo che possiamo farcela tutti, ognuno coi propri tempi, e che alle soluzioni ci arriveremo scomponendo i problemi in tanti altri piccoli problemi e assemblandoli. Se ti piace tutto questo, allora forse tu o qualcuno del tuo gruppo potreste essere interessati a condividere la conoscenza, ci arricchiremo tutti. Se possibile attraverso il tuo gruppo, potresti aiutarci a trovare qualcuno che abbia un po' di tempo, e fare da Mentor, per esempio in uno di questi ambiti informatici: • HTML, CSS e Javascript • programmazione visuale (tipo Scratch ) • linguaggi di programmazione (Java, Python, etc) • programmazione hardware (per esempio Arduino, Raspberry PI) • sviluppo di applicazioni per smart-phones • programmi opensource di grafica (per es. Gimp, Inkscape) • progettazione 3D Grazie in anticipo per tutto quello che potrai fare per diffondere con noi il pensiero computazionale, attraverso il gioco. https://coderdojozerobranco.wordpress.com/contatti/