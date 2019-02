Foto contro la violenza: arriva il concorso dedicato agli studenti trevigiani

Si affida alla forza delle immagini, la nuova iniziativa dell’Interact ClubTreviso. Si tratta del concorso fotografico “Mettiamo a fuoco la violenza?”, volto a sensibilizzare i giovani nei confronti della violenza e della discriminazione di ogni genere. Vi posso partecipare tutti gli studenti delle scuole superiori di Treviso con uno scatto capace di generare una riflessione sugli effetti della violenza nelle sue più diverse sfaccettature.

L’Interact, associazione di club di servizio istituita dal Rotary International per i giovani dai 12 ai 18 anni, è da alcuni anni molto attivo a Treviso con un Club attento al mondo dei propri coetanei e promotore di cittadinanza attiva, e con questo concorso si propone di dare spazio alla creatività, mettere in luce le potenzialità e sensibilizzare il pubblico su tema sempre più pressante. Per partecipare al concorso, gli interessati potranno inviare una sola fotografia accompagnata da una sintetica didascalia che descriva in modo chiaro e pertinente il messaggio che l’autore (o gli autori, poiché è anche prevista la partecipazione di gruppo) desidera trasmettere, da inviare entro il 24 marzo alla segreteria del concorso via email (concorsofotograficointeract@gmail.com) o in formato cartaceo (Interact Club Treviso c/o Sede Rotary Trevigiani, Largo Porta Altinia, 22/23 - 31100 Treviso). Una giuria composta da cinque membri appartenenti in modo proporzionale al mondo della fotografia, dei giovani (Interact, Rotaract e studenti) e delle Istituzioni, valuterà gli elaborati assegnerà ai tre scatti ritenuti più significativi premi consistenti in materiale fotografico di ultima generazione. Inoltre, i lavori ritenuti più interessanti potranno essere esposti in occasione di eventi organizzati dall’Interact Club Treviso.