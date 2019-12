Conegliano, servizi Mom modificati per il Natale. Dal 7 Dicembre 2019 ha inizio il Natale a Conegliano che si protrarrà fino al 6 Gennaio 2020 Di seguito sono elencate le modifiche ai servizi MOM LINEE URBANE 41,43,44,45 deviazione su Via Verdi 42 in direzione Via Matteotti percorso regolare su Via Pittoni in direzione centro deviazione su via Verdi LINEE EXTRAURBANE Linea 140+906 San Fior di Sotto>Conegliano (percorso regolare)>in direzione liceo Marconi(906) deviazione su Via Verdi Linea 140 Portobuffolè>Conegliano (percorso regolare), in direzione Treviso (120) deviazione su Via Pittoni.(MERCATALE) Linea 153+907 Cordignano>Conegliano (percorso regolare) in direzione Ferrera scuole(907) per istituti Cerletti, Da Collo e Itis,deviazione su Via Pittoni (MERCATALE) Linea 153 Caneva>Conegliano (percorso regolare) in direzione Caneva deviazione su Via Verdi. Linea 154 Prata di Pordenone>Conegliano Linea 154 Francenigo>Conegliano (percorso regolare) 120,129,137,138,139,140,141,143,147,153,154 deviazione su Via Verdi. 131,132,134,135 percorso regolare su Via Pittoni. IL VENERDÌ, LE LINEE 137,140,141,143,147,154 effettuano percorso MERCATALE su Via Pittoni PROLUNGAMENTI SCOLASTICI In direzione Marco Fanno percorso regolare su Via Pittoni in direzione Istituto Kennedy( Liceo Marconi) deviazione su Via Verdi in direzione Ferrera scuole (Itis Galilei, GB Cerletti, F Da Collo) deviazione su Via Pittoni (PERCORSO MERCATALE)