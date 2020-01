Dama: titolo provinciale per Marco Barbon del circolo “Dama Castellana Conegliano”

Si è svolto domenica 19 gennaio il campionato provinciale di dama italiana per tesserati FID (Federazione Italiana Dama), organizzato dal circolo A.S.D. “Damasport Roncade”, presso la sala dell’oratorio di Biancade. Divisi in 2 gruppi in base alla classifica Elo-Rubele , vince nel 1° gruppo assoluto (formato da candidati maestri e nazionali) con punti 9,36 il C. Maestro Marco Barbon del circolo “Dama Castellana Conegliano”, secondo con punti 8,26 il C. Mestro Fabio Bassanello del circolo “Dama Club Orsago”, terzo con punti 6,19 il C. Maestro Michele Peruch del circolo “Dama Club Orsago”. Nel secondo gruppo formato da giocatori regionali e provinciali (con punteggio inferiore al 1° gruppo) vince con punti 10,40 Giorgio Pasqualin del circolo “Dama Club Orsago”, 2° con punti 7,22 Remigio Bonaldo del circolo “Dama Club Orsago”, 3° con punti 5,12 Mattia Scaggiante del circolo “Damasport Roncade”. Si è disputato nella stessa sala anche il campionato provinciale di dama italiana Under14, vinto da Giorgio Basso del “Damasport Roncade”. Il migliore classificato delle elementari è stata Diletta Dolce del “Damasport Roncade”, mentre per le medie è stato Amir Zouyed del “Dama Club Orsago”. Il campionato è stato perfettamente arbitrato da Gabriele Cappelletto e ad onoraci della sua presenza vi è stato il rappresentante FID Dino Bellin.