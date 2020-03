Itis di Conegliano, lezioni via web per gli studenti

Itis Conegliano, lezioni via web per gli studenti attraverso Aule virtuali di ClasseViva. È attivo dal 2 Marzo sul Registro elettronico ClasseViva, l'opzione Aule virtuali per gli studenti dell'Itis di Conegliano. In seguito alla chiusura della scuola per l'emergenza corona virus, la scuola ha attivato Aule Virtuali, la piattaforma di spaggiari per fare lezione da casa. Per usare la funzione sarà necessario collegarsi al sito https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola inserire username o indirizzo mail e password, la sezione Aule virtuali è la 2 sotto Anno precedente. All'interno di Classi Virtuali ci sono le varie aule a cui si è stati aggiunti. Basterà cliccare ENTRA per vedere le varie cose messe a disposizione dal docente.