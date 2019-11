Itis Conegliano, dopo due mesi arriva l'orario definitivo

Itis Conegliano, dopo 2 mesi dall'inizio dell'anno scolastico arriva l'orario definitivo. Entra in vigore ufficialmente il 18 Novembre l'orario definitivo delle lezioni. Questo ritardo rispetto agli altri istituti perché molte aule e laboratori sono stati dichiarati inagibili, e questo ha causato la rotazione delle studenti tra le classi. Tra le classi maggiormente danneggiate ci sono le 2 soprattutto indirizzo meccanico che non potendo fare Autocad in quanto l'aula era inagibile, sono invitati a partecipare ad un corso pomeridiano. Nelle scorse settomane sono state ripristinate le aule e quasi tutti i labpratori da ben 4 imprese, quindi dal 18 Novembre le rotazioni tra le classi diminuiranno il quale sarà un grande vantaggio per studenti e docenti, i quali potranno proseguire con l'attività didattica normalmente o quasi. Nei prossimi mesi invece continueranno i lavori di ripristino della sede vecchia compresa l'aula magna, danneggiata durante l'estate 2018. I lavori dovrebbero terminare entro la fine di Febbraio 2020.