Conegliano, terminata l'esperienza dei 13 volontari alla Nostra Famiglia. Terminata ieri 28 Giugno l'esperienza di 13 giovani volontari tra i 16 e i 18 anni che dal 17 al 28 Giugno si messi in gioco per far volontariato alla Nostra Famiglia divisi nelle varie classi nelle quali c'erano bambini e ragazzi con un ogni genere di problematica (autismo, epilessia, disabilità fisica ecc...). I giovani volontari hanno preso servizio ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30, quando arrivavano i bambini con i pulmini fino alle 15.30 quando i bambini prendono il pulmino per tornare a casa. Sono tante le esperienze che hanno vissuto i giovani volontari trai l'incontro di alcune persone, che un tempo fa erano ospiti alla Nostra Famiglia, che hanno raccontato la propria testimonianza. Giovedì 27 i giovani volontari hanno cenato alla Nostra Famiglia insieme alle piccole Apostole che hanno ringraziato i volontari per il servizio svolto. Le due settimane di esperienze di residenziale hanno dato modo ai volontari di affezionarsi ai bambini della Nostra famiglia. L'esperienza raccontanta dai volontari nella mattinata del 28 Giugno è assolutamente positiva. Ora si spera che anche la prossima estate venga proposta questa esperienza di residenziale perché infatti i volontari fino alle 15.30 fanno servizio alla Nostra Famiglia e poi tornano alla casa dei padri Dehoniani dove hanno alloggiato.