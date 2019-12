Venerdì trafficato a Conegliano: servizi Mom in ritardo

Primo venerdì natalizio di Conegliano e i disagi non sono mancati. Sabato scorso ha avuto inizio il Natale a Conegliano con l'installazione della ruota panoramica e delle casette. Per la manifestazione è stato chiuso Viale Carducci. Oggi, primo venerdì natalizio, è stato motivo di causa per il trasporto pubblico di corriere e autobus e studenti. Infatti sono state chiuse Via Mazzini, Via Cavour e Via Garibaldi per lo svolgimento del mercato settimanale. Mobilità di Marca ha deviato gli autobus e le corriere, che solitamente percorrono le strade sopra citate, su Via Nazario Sauro, Via battisti e Via Manin creando confusione per studenti e autisti. Il disagio maggiore è stato rilevato intorno alle 13.30 quando molte corriere e autobus sono arrivate in Autostazione anche con 15 minuti di ritardo. Questo perchè il traffico è stato deviato sempre a causa del mercato, su Piazzale Zoppas. Mobilità di Marca ci tiene a spiegare che viste le manifestazioni si possono creare ritardi non dovuti alla società. Nella stessa giornata sempre a causa del traffico molti studenti sono arrivati in ritardo a scuola.