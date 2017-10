L’alimentazione e il suo impatto sull'essere umano: nella Marca arriva il guru Cesar Ortega

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

VILLORBA Guru spirituale, maestro di yoga e meditazione, Cesar Ortega, che ha vissuto la maggior parte della sua vita a Monterrey, in Messico ed ha svolto più di 35 anni di servizio nella rete culturale mondiale della Red GFU (Grande Fratellanza Universale), di cui fu presidente dal 2007 al 2011, il 27 ottobre 2017 condurrà la conferenza “L’Alimentazione e il suo Impatto sull’essere Umano, Fondamenti Spirituali, Etici e Scientifici”.

La conferenza sarà aperta a tutti e ad ingresso libero, avrà luogo presso l’aula magna della scuola media A. Manzoni di Lancenigo di Villorba in via Galvani n. 4 alle ore 20.30. L’alimentazione sana e naturale è uno degli strumenti fondamentali proposti dalla Red GFU, ed in merito a questo argomento il Guru Ortega ci ha detto: «La Rete Culturale Per La Fratellanza Umana...sta lavorando per una cultura a favore della salute, la coscienza e la fratellanza...». Per informazioni Centro Culturale Estrada: 0422 420708 o 345 7247630