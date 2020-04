IORESTOACASA - Eventi e fiere motociclistiche annullate

Ormai ci stiamo avvicinando alla stagiona motociclista, la più bella e piena di nuove idee… anche se non è partita di certo nei migliori dei modi. In questo nuovo anno siamo stati presi alla sprovvista da un nemico invisibile chiamato Corona Virus - COVID 19. Ci ha letteralmente spiazzati sotto ogni forma di protezione, in particolar modo in ambito sanitario dove si sono registrati centinaia di morti e migliaia di infetti. In tutto il mondo e l’Italia non è stata da meno. Rallentamenti di ogni genere che hanno messo in crisi le nostre attività economiche con la chiusura di scuole, aziende, bar, ristoranti e qualsiasi altro tipo di ente pubblico. Questo vale anche per tutti i motoraduni programmati già da tempo, ma rimandati o annullati con poco preavviso, per una giusta causa; quella di evitare, giustamente, un’ulteriore diffusione del COVID-19, proteggendo tutti i partecipanti coinvolti, vietando in questo modo ogni tipo di assembramento e qualsiasi tipo di circolazione, di più persone, in luoghi, pubblici e non. Nel nostro calendario biker abbiamo quindi sospeso o annullato molti eventi in Europa, nel nostro caso in Italia ed in particolare modo qui nella regione Veneto. Molti degli appuntamenti HOG Harley-Davidson sono saltati, come anche i vari appuntamenti FMI. Per non parlare dei tanti party organizzati dai Moto Club, che a malincuore, hanno deciso di annullare le loro serate, come ad esempio la 16° edizione dello SPRING FESTIVAL che come di consueto l’apertura per l'arrivo della primavera, organizzato dal conosciutissimo preparatore di moto custom Biker Sheriff di Cimavilla in provincia di Treviso. Ma tutto ciò non deve demoralizzarci e bisognerà pensare sempre positivo per i prossimi mesi che verranno. Tutto dovrà riprendere al meglio, salire in sella e partire verso nuove mete o rivedere vecchi amici con la nostra stessa passione di sempre. Girare in lungo e largo per il Veneto verso le più note zone di mare come Jesolo o rinfrescare i nostri polmoni salendo i tornanti delle dolomiti bellunesi, senza togliere il piacere di una guida sana e sicura.