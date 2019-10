A Treviso un corso gratuito per diventare badante

Professione badante: torna a Treviso la formazione gratuita di Assindatcolf per personale domestico che sappia assistere con cura la persona anziana o a ridotta autonomia.

Si parte lunedì 21 ottobre, con un calendario di lezioni da 64 ore complessive, che si concluderà il 12 dicembre. Il corso è aperto alle aspiranti badanti, ma anche a chi, già impiegato nel settore dell’assistenza alla persona, vuole migliorare competenza e professionalità. Seguiti da uno staff di esperti, i partecipanti dovranno confrontarsi con moduli di teoria e di pratica, per imparare a regola d’arte non solo le classiche mansioni legate alla figura della badante, come la cura e la pulizia della casa. Sono, infatti, previsti veri e propri laboratori, come quello di stiro e quello di cucina, perché la badante sappia preparare menù gustosi, ma sempre facendo attenzione ad eventuali diete e prescrizioni mediche. Particolare attenzione sarà, poi, dedicata al rapporto con l’anziano, con moduli dedicati ad approfondire la relazione di aiuto, le fasi dell’invecchiamento, il mantenimento dell’autonomia e della dimensione sociale, il supporto alla deambulazione e all’utilizzo di ausili, nonché la gestione delle eventuali emergenze e la chiamata ai soccorsi. Le lezioni si svolgeranno il lunedì ed il giovedì dalle ore 14 alle 18, a Treviso in tre diverse sedi: la sala Meeting del Carlton Hotel (Largo Porta Altinia n. 15), la Croce Rossa Italiana (Via Lancenigo n. 2/C) e la palestra polifunzionale di Selvana (Via Zanella n. 9). A tutti i partecipanti che frequenteranno sarà rilasciato un attestato di partecipazione, da inserire nel proprio curriculum.