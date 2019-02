A Treviso arriva il corso per diventare deejay in meno di 24 ore

C'è una bella novità a Treviso per tutti gli amanti della musica elettronica. Apollo Limited Studio ha infatti deciso di lanciare uno speciale corso di formazione per diventare un vero deejay in meno di 24 ore.

La sfida lanciata dallo studio di registrazione di Silea sembra ardua ma non irrealizzabile. Grazie a un innovativo metodo di apprendimento, gli organizzatori del corso propongono di svelare agli iscritti i principali trucchi del mestiere con l'ausilio di alcuni importanti insegnanti che hanno già calcato celebri palchi della scena italiana il tutto in un corso che durerà meno di 24 ore. Rientrando tra i primi 8 corsisti si potrà beneficiare anche di uno sconto sul prezzo dell'iscrizione. Per avere maggiori informazioni sulle modalità e i costi basterà consultare la pagina Facebook degli Apollo Limited Studio. I posti sono limitati, avvisano gli organizzatori. Non c'è tempo da perdere dunque, il primo passo verso un'affermata carriera da deejay potrebbe iniziare proprio dalla provincia di Treviso.