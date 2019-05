Corso di primo soccorso e reclutamento volontari: consegnati gli attestati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è chiuso con la consegna degli attestati di frequenza ai 44 partecipanti il "Corso di Primo Soccorso e reclutamento" organizzato nei mesi di marzo e aprile dai "Soccorritori Conegliano ODV" con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi e dell’Associazione di Mutuo Soccorso"Noi x Noi"di Tarzo.

La serata finale si è tenuta lunedì 6 maggio presso la sede della Protezione Civile di Conegliano, in Via Maggior Piovesana, alla presenza, fra gli altri, del presidente dei Soccorritori Alfredo Primicerio e i volontari dell'associazione, del Direttore dei corsi Alberto Zamperoni, del presidente di Noi x Noi Flavio Salvador e del vicepresidente Walter Santinon. Per il Comune di Conegliano era presente l'assessore Gianbruno Panizzutti. Il corso si è sviluppato in una decina di lezioni teoriche e prove pratiche, tenute da personale medico specializzato ed ha permesso di formare sul territorio persone che ora conoscono i principi fondamentali del primo soccorso e della rianimazione e possono, all’occorrenza, metterli in pratica. Tra i partecipanti, in 10 continueranno la formazione con il corso avanzato che inizierà l'11 maggio e sarà articolato in lezioni di approfondimento teorico / pratiche. Alla fine del corso, e dopo il superamento degli esami, i partecipanti entreranno a far parte dell’associazione come volontari effettivi. In tal modo si garantisce il continuo ricambio generazionale e la sostenibilità nel tempo dell’associazione stessa. L'associazione ringrazia tutti i medici che hanno tenuto le lezioni, NoixNoi e la Banca Prealpi, il Comune di Conegliano, la Protezione Civile (che ha ospitato calorosamente nei suoi locali tutti i partecipanti ) e tutti i colleghi volontari che hanno contribuito alla realizzazione del corso. Il prossimo corso è previsto per la primavera del 2020.

Questi i partecipanti che hanno concluso con successo il loro percorso: Paola Barbara Barbui, Es Saadiya Barouz, Alessandro Biancardo, Marzia Bottecchia, Victoria Chistol, Egidio Cossalter, Mirko Da Re, Gianluca Dalto, Alberto De Biasi, Stefano Dolcetto, Patrick Dottor, Maria Dragone, Laura Fabbian, Shakti Faggionato, Ketty Faoro, Massimo Fiorotto , Andrea Foletto, Florinda Galarza, Fausto Genoria, Cristina Giraldo, Luciana Introvigne, Valeria Lucchetta, Stefano Marin, Christian Marini, Massimiliano Maset, Boris Medakovic, Paola Micheletto, Francesca Nogarol, Davide Penso, Giuseppe Penso, Raffaele Perna, Venerino Pulit, Rosa Reno, Caterina Santoro, Franco Serafin, Beatrice Tanduo, Daniel Taut, Andrea Tonon, Francesca Tonon, Lucia Tonon, Massimilano Vazzoler, Giulia Vendrame, Michele Vianello, Tiziano Zamuner.