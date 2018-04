Grande successo a Conegliano per il weekend dedicato alla sicurezza stradale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CONEGLIANO “Uniti per la sicurezza stradale”: il weekend dedicato alla guida sicura a Conegliano si è rivelato un vero e proprio successo di pubblico che ha affollato le varie iniziative andate in scena al centro commerciale Conè nelle scorse ore.

Archiviati gli impegni istituzionali dei giorni scorsi, lo staff di BM Sport&Drive e Full Sport Car, organizzatore dell’evento in collaborazione con la polizia di Stato, ha approntato sui 500 metri quadri coperti e nei parcheggi esterni messi a disposizione dal Centro Conè di Conegliano tutta una serie di iniziative rivolte alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale, e quando si dice tutti si intende anche i bambini. A loro è stata dedicata infatti la novità di quest’anno: l’allestimento di un campo scuola ciclo didattico indoor per bambini dal titolo “Imparare i cartelli stradali” a cura della Polizia Locale di Conegliano. Per i più piccoli quindi l’occasione di un primo approccio con i cartelli stradali e le regole del Codice della Strada, con l’obiettivo di formare nuove e consapevoli generazioni di utenti della strada. L'iniziativa è stata un vero successo con oltre cinquanta bimbi che hanno voluto affrontare il percorso allestito per l’occasione. E perché non salire anche su una moto della polizia stradale? L’esposizione dei mezzi di servizio, affiancati a quelli della polizia locale, attirano inevitabilmente la curiosità di piccoli e grandi. Così come, ancora una volta, gli interventi e i commenti (a supporto della proiezione di filmati) a cura degli operatori specializzati della Polizia Stradale di Treviso relativamente alle dinamiche e alle cause di incidenti hanno attirato allo stand oltre cinquecento persone. Successo conclamato anche per le prove dimostrative gratuite di guida sicura a bordo delle vetture, i turni di prova previsti nel weekend hanno fatto registrare il “tutto esaurito”. Il trend è decisamente in aumento rispetto alla passata edizione. A completare il quadro dell’evento l’esposizione e gli interventi di specialisti legati all’automobile, alla sua manutenzione e gestione. Un'iniziativa da ripetere senza dubbio nei prossimi mesi.

