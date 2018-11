Dama, il Coni premia Perletti e Scaggiante del circolo “Energya” di Maser

Si è svolta il 21 Novembre, presso l’auditorium della provincia di Treviso, la premiazione dei giovani Atleti e la consegna delle medaglie al valore Atletico. Gli atleti sono stati premiati dal presidente regionale e provinciale del Coni, dall’ assessore dello sport della provincia e dai sindaci o assessori dei comuni di rappresentanza. E’ stata consegnata ad Alessio Scaggiante di Casale sul Sile (dell’ A.S.D. “Energya” di Maser) la medaglia di bronzo al valore atletico, conferita dal Coni nazionale per i risultati conseguiti nel 2017, per il titolo di campione italiano di dama internazionale a squadre. Una seconda medaglia di bronzo al valore atletico è stata consegnata a Sabrina Perletti di San Zenone degli Ezzelini (dell’A.S.D. “Energya” di Maser) conferita dal Coni nazionale per i risultati conseguiti nel 2017, per il titolo di campionessa italiana femminile di dama internazionale. Grande soddisfazione del prof. Lucio Marcon, presidente del circolo A.S.D. “Energya” di Maser e dal presidente regionale FID (Federazione Italiana Dama) Dino Bellin. Nella foto da sinistra Scaggiante, Marcon, Perletti.