Dama internazionale: Marco Barbon vince il provinciale 2018

Si è svolto domenica 25 marzo il campionato provinciale di dama internazionale (100 caselle) per tesserati FID (Federazione Italiana Dama), presso il “Bar Teatro” in piazza Giovanni Battista Cima. Dopo 5 turni di gioco vince il suo secondo titolo provinciale Marco Barbon, del circolo damistico “Dama Castellana Conegliano”. Secondo il giovane Alessandro Serraglio, terzo un altro giovane, Simone Zanandrea, entrambi del circolo damistico “Energya ”di Maser. Assenti il maestro Alessio Scaggiante e la giovane campionessa italiana femminile Sabrina Perletti. Il campionato è stato perfettamente arbitrato da Edoardo Paier. (In centro della foto il vincitore Marco Barbon).