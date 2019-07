Dama: Scaggiante campione italiano assoluto “lampo” e “semilampo”

Si sono disputati dal 9 al 13 luglio a Bergamo i campionati italiani assoluti di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle) a tempo “Standard”, “Lampo” e “Semilampo”, divisi per gruppi in base alla classifica nazionale. Il maestro Walter Moscato di Velletri è il campione italiano nel gruppo assoluto nello “Standard” (non ha partecipato il Maestro casalese Alessio Scaggiante). Mentre, nel 2° gruppo il nazionale Simone Zanandrea del circolo “Energya” di Maser si è classificato al 7° posto. Successivamente, si è svolto il campionato nella specialità “Lampo” (tempo ridotto) dove il maestro Alessio Scaggiante del circolo “Energya” di Maser conquista il titolo italiano precedendo di un punto il Gran Maestro Loris Milanese del circolo “Turismo Fossano” (CN). Scaggiante replica, portandosi a casa anche il titolo italiano assoluto nel "Semilampo". Sempre nel “Semilampo”, successo anche per il nazionale Simone Zanandrea che vince il titolo italiano nel 3° gruppo. Il prossimo appuntamento per Scaggiante sarà il campionato europeo under 26 di dama internazionale, in programma a Varsavia dal 1° al 9 agosto. Nella foto Scaggiante nel podio nella specialita "Lampo".