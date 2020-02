Dama: Scaggiante vince il campionato regionale a punteggio pieno

Si è svolto domenica 16 febbraio, presso la sala Giorgione e Tintoretto del centro sociale di Roncade, il campionato regionale di dama italiana per i tesserati della FID (Federazione Italiana Dama).

Il presidente regionale FID ne ha affidato l’organizzazione al circolo damistico A.S.D. “Damasoprt Roncade “. Il primo gruppo era formato da giocatori esperti, tra cui 6 maestri. Vince il titolo regionale, a punteggio pieno, il giovane pluricampione maestro Alessio Scaggiante del circolo damistico “Energya “ di Maser, attualmente il numero 1 nella classifica nazionale. Al secondo posto ad ex aequo il maestro Fabio Bassanello del circolo “Dama Club Orsago” e il maestro Clemente Trevisan del circolo “Angelo Pilla”(VE). Nel secondo gruppo (di categoria inferiore) vince Giancarlo Burchiellato del circolo damistico “Clodiense” (VE), seguito da Adriano Merelli “Fulvio Campanati” di Mestre e Albino Vanz “Dama Club Orsago”. Nel terzo gruppo vince Gabriele Cappelletto del circolo “Fulvio Campanati” di Mestre, seguito da Giorgio Pasqualin “Dama Club Orsago” e Renato Cervellin “Damasport Roncade”, presidente del circolo. Alla mattina si è svolto un “Mini Torneo” di propaganda per bambini/ragazzi. A pari punti sono arrivati Jian Cacciola, Diego Valentinie e Vasic Oghjan. Al pomeriggio ha gareggiato un altro gruppo giovanile Under15 (di tesserati FID) nel quale vince a punteggio pieno Alberto Ceccato del circolo “Energya” di Maser, seguito da Jian Caccila e Adam Eduard Lambarki, entrambi “Giuseppina Rizzi” (VI). Alberto Ceccato è stato uno dei 2 migliori giocatori di dama italiana del Veneto, che per meriti sportivi ha rappresentato l’anno scorso la finale nazionale del Trofeo CONI Under14. Il campionato regionale è stato perfettamente diretto dal presidente regionale della FID Sergio Garbin e dall’ arbitro Dino Bellin.