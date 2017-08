Dama: Scaggiante 7° all' " European Youth Championship" tempo standard, 4° nel Blitz

Per l' ottava volta il trevigiano maestro federale Alessio Scaggiante, in forza all’A.S.D. "Energya" di Maser, ha partecipato per meriti sportivi al "19° European Youth Championship", il campionato europeo giovanile di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle).

Il campionato europeo si è svolto a Vitebsk (Bielorussia) dall’1 al 10 agosto. Alessio ha rappresentato per la prima volta la categoria under 26 con altri 5 atleti della FID (Federazione Italiana Dama) che hanno rappresentato altre categorie giovanili. Nel campionato a tempo standard, dopo i sette turni di gioco previsti, Alessio ha totalizzato 6,42 punti, classificandosi al 7° posto, ed ottenendo il miglior risultato della spedizione italiana. Nel podio dell' Under 26 saliranno un lituano e due russi. Dalle parole del coach: Alessio Scaggiante sicuramente non ha giocato il suo miglior campionato, perde l'ultima partita nel tentativo di forzare in quanto con la vittoria poteva ambire al podio. Sucessivamente al Campionato standard si è svolto il Campionato Blitz (tempo ridotto), Alessio regala una performance che per pochi punti di quoziente non arriva a prendere il terzo gradino del podio, totalizzando 9,37 punti si classificandosi al 4° posto, frutto di 2 vittorie e 5 pareggi. Nel podio dell'under 26 saliranno un polacco e due ucraini. Per Alessio è solo il primo europeo nell' under 26, non mancheranno altre occasioni.