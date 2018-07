Dama: i trevigiani Scaggiante e Perletti convocati agli europei a Vilnius in Lituania

In seguito ai risultati ottenuti ad importanti manifestazioni di dama Internazionale (la dama dalle 100 caselle), il maestro casalese Alessio Scaggiante e la sanzenonese Sabrina Perletti sono stati convocati per la rappresentativa giovanile azzurra che parteciperà al 20° European Youth Championship (Campionato Europeo Giovanile di dama internazionale), in programma a Vilnius (Lituania) dal 1° al 9 agosto 2018 . Il veterano Alessio Scaggiante con questo europeo giunge già alla sua nona partecipazione, e gareggerà nell’Under26. La giovanissima Sabrina Perletti alla sua prima convocazione gareggerà nella categoria MiniCadetti. E’ la prima volta che due trevigiani, entrambi del circolo “Energya” di Maser, rappresenteranno l’ Italia ad un campionato europeo giovanile.