DAMA: Scaggiante dietro al campione del mondo Shvartsman solo per quoziente

Si è svolta nei giorni 2 e 3 giugno la 10^ Coppa Città di Bergamo di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle). La manifestazione, organizzata dalla FID (Federazione Italiana Dama) e dal circolo bergamasco, ha avuto una notevole importanza, non solo per l’elevato montepremi, ma soprattutto perchè a sfidarsi sono stati concorrenti di alto livello provenienti da tutto il mondo. Il campione del mondo russo Alexander Shvartsman si aggiudica la 10^ Coppa Città di Bergamo, ma solo per quoziente sul giovane trevigiano Alessio Scaggiante del circolo “Energya “ di Maser, che ha pareggiato lo scontro diretto con il vincitore ed ha vinto tutte le altre partite, esattamente come il giocatore russo. Al 3° posto con 3 punti di distacco un altro italiano: Moreno Manzana, 4° il lituano Valéry Kudriavcev, 5° il senegalese Sadikh Aboubacar Diop. Sono stati 34 i partecipanti complessivi.

Nella foto a sinistra Alexander Shvartsman a destra Alessio Scaggiante.