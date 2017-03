DAMA: Scaggiante vince la 17^ “Coppa Città di Lecce”

Si è svolta l'11 e 12 marzo a Gallipoli (LE) la 17^ "Coppa Città di Lecce" di dama italiana. In questo torneo si sono affrontati gli undici maestri più quotati nella classifica nazionale, visto anche l'alto livello tecnico e un elevato montepremi. In questa prestigiosa manifestazione i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi. Il primo gruppo, ovvero quello dei maestri e grandi maestri, è stato vinto dal casalese Alessio Scaggiante, in forza all'A.S.D. "Energya" di Maser, che ha totalizzato 11 punti. Stessi punti ma un quoziente inferiore per il secondo classificato: il messinese Damiano Sciuto. Terzo il milanese 9 volte campione italiano Mario Fero. Il prossimo appuntamento di Scaggiante sarà ad Orsago per il campionato regionale che si svolgerà domenica 19 marzo.