Dama: una squadra tutta trevigiana rappresenterà il Veneto alla finale nazionale

Sono iniziati venerdì 25 maggio a Caorle (VE), i “Giochi del Veneto”, che si sono conclusi domenica 27. Vi hanno partecipato circa 1.500 atleti Under 14, provenienti da tutte le province della regione. Alla manifestazione, organizzata dal Coni Veneto, erano presenti 18 Federazioni sportive, compresa la FID (Federazione Italiana Dama ), come disciplina associata al Coni. Le discipline che otterranno i risultati più rilevanti, parteciperanno alle finali nazionali del Trofeo Coni-Kinder + Sport che si terranno a Rimini l’ultima settimana di Settembre. La FID è stata presente nella giornata di sabato 26 con 17 tra i migliori giocatori Under14 del Veneto. Nella Dama italiana vince Roberto Dorofei del circolo “Energya “ di Maser, 2° Mattia Scaggiante del “Dama Club Orsago”, 3° Alberto Ceccato del circolo “Energya “ di Maser. Nella specialità della dama internazionale, (la dama dalle 100 caselle) vince Alfadi Jbilou, 2° classificato Luca Slongo, 3^ solo per differenza di quoziente Sabrina Perletti (ex campionessa femminile), tutti del circolo “Energya “ di Maser. La squadra veneta che andrà alla finale nazionale sarà formata dai primi due classificati delle due specialità; Roberto Dorofei e Mattia Scaggiante (Dama italiana), Alfadi Jbilou e Luca Slongo (Dama internazionale). Nella foto i 4 atleti con a sinistra il prof. Lucio Marcon, a destra il Delegato Regionale FID Dino Bellin.