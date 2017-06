Dama: a San Zenone il Trofeo Coni a squadre under 14, fase regionale

Si è svolto venerdì 2 giugno a San Zenone degli Ezzelini la qualificazione della squadra che andrà a rappresentare il Veneto alla fase nazionale del Trofeo Coni Under 14 di dama Italiana e dama Internazionale, che si svolgerà a Senigallia (Marche). Nell'auditorium comunale di San Zenone degli Ezzelini si è giocato l'intero pomeriggio in cinque turni di gioco, vedendo una quarantina di ragazzi tra i migliori damisti Under 14. Ha vinto la fase regionale la squadra di "Energya"di Maser, formata da Venco Elia, Battiston Eva, Zenelaj Shqipron e Andreatta Kevin. 2^ classificata la squadra di "San Zenone" formata da Bordignon Matteo, Gato antonio, Pasqual Federico e Benacchio Desiree. A seguire altre otto squadre provenienti da Vigonovo, Biancade, Mestre eccetera. Le partite sono state aperte con la presenza dal rappresentante della FID (Federazione Italiana Dama) il prof. Lucio Marcon e dal delegato regionale FID Dino Bellin, che con la loro presenza hanno dato maggiore riconoscimento a questo gioco della mente.