Educazione Civica cercasi disperatamente - Degrado lungo la strada di Boiago

S.Giuseppe, strada di Boiago. L'ecocentro è a meno di 100 metri eppure si preferisce continuare a gettare di tutto lungo il ciglio della strada, le rive dei fossati e, peggio ancora all'interno del loro alveo andando ad ostruirlo proprio in concomitanza coi tratti tombinati. Comportamento irresponsabile e delinquenziale. Se piovesse infatti, e la primavera regala delle belle brentàne, l'acqua tracimerebbe allagando la sede stradale, è già successo purtroppo, In questo punto inizia la lunga tombinatura che convoglia le acque meteoriche e di superficie provenienti dalla vicina tangenziale e dalle vie laterali verso il Sile . Un'ostruzione qui, o peggio, all'interno della tombinatura, possibile per un "trasporto" passivo del materiale sino ad un altro punto di accumulo, avrebbe conseguenze nefaste. Cosa spinga questi EVI, - Eco Vandali Insulsi come li ho da sempre stigmatizzati - a tali "imprese" rimane un mistero come la loro totale impunità . Ed è pure un mistero la latitanza di chi, avendone l'incarico, non provvede tempestivamente alla rimozione di questi "versamenti" potenzialmente pericolosi. Sono infatti ormai 2 mesi abbondanti che, qualche decina di metri prima di questo punto, fanno bella mostra di sè altrettanti rifiuti speciali, inerti, materiale elettrico ecc, senza che nessuno provveda. Ma non c'era uno speciale "pattuglione" per questo compito? Che fine ha fatto? Forse si trattava di "realtà virtuale".....