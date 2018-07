Parco dei tigli a Frescada, la denuncia dei cittadini: "Parchetto del degrado e della vergogna"

Parco di Frescada - parte II : Venerdì avevo inviato una missiva all'amministrazione ilustrando la situazione del parco pubblico nel quartiere dei Tigli di Frescada e del quartiere in generale. A tale missiva il Sindaco mi ha prontamente risposto promettendo di intervenire quanto prima, anche a fronte delle criticità di sicurezza che avevo evidenziato. A tutt'oggi non è stato effettuato alcun intervento.

Stasera mi hanno contattato Christian Badin e Valeria Salvati (consigliere comunale di Preganziol) che si sono offerti di fare un sopraluogo (uniche "autorità che si sono presentate). Con alcuni cittadini del quartiere abbiamo fatto un giro veloce nel parco e nel quartiere evidenziando le criticità e lo stato generale di degrado dovuto anche ad anni senza che fosse stata effettuata la dovuta minima manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano (qui ribadisco che ha latitare sono le diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo).

Mentre stavamo passeggiando siamo stati letteralmente divorati dalle zanzare. Anche il fatto che il verde pubblico non sia trattato opportunamente per evitare la fortissima diffusione di zanzare, pappataci e zecche è un problema che è diventato cronico negli ultimi anni anche a causa dei cambiamenti climatici. Voglio pubblicamente ringraziare Christian Badin e Valeria Salvati che sono venuti a constatare la situazione. Ad oggi aspettiamo ancora che qualcuno agisca... Allego un video che ho girato ieri notte, alcune foto scattate in giornata e qualche foto scattata questa sera. Lascio le valutazioni del caso a chi legge. Resto fidcioso che l'amministrazione agisca quando prima, come del resto promesso venerdi.