Oderzo incontra Don Luigi Ciotti per parlare di giustizia sociale

Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di “Libera contro le mafie” incontrerà la cittadinanza di Oderzo domenica 10 Febbraio, dalle ore 10, presso l’auditorium del Collegio Brandolini-Rota.

L’appuntamento è stato organizzato dal gruppo di associazioni di volontariato opitergine "Insieme diamo luce" con la collaborazione di Volontarinsieme – CSV Treviso. Orizzonti di giustizia sociale è il titolo dell’evento, una sorta di “100 passi” verso il 21 marzo, quando a Padova si celebrerà la ventiquattresima edizione della Giornata dell’impegno e della memoria, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oderzo rappresenta una delle tappe che don Ciotti sta percorrendo nel territorio del Nordest e che vedrà coinvolti, oltre il Veneto, anche il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. Il tour è un’occasione di riflessione sui valori della giustizia e di rilancio ambientale ed ecologico. Le vittime, infatti, non sono solo le persone ma anche interi luoghi distrutti e calpestati. Tuttavia, secondo don Ciotti, questa non dovrebbe limitarsi ad essere la giornata della memoria, ma anche e soprattutto dell’impegno e della responsabilità concreta per poter operare effettivi cambiamenti. L’incontro sarà ad entrata libera e rivolto a tutta la cittadinanza di Oderzo e territori limitrofi .