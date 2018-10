Montebelluna: il Lions dona gli astucci agli studenti in difficoltà

Sono stati consegnati in questi giorni presso la sede sei servizi sociali da parte del Lions Club di Montebelluna rappresentati dalla presidente, Maria Bortoletto, accompagnata dal notaio Battista Parolin ed dal professor Luigi Iossa, 50 astucci scolastici destinati ad altrettanti studenti.

Un gesto liberale volto a sostenere le famiglie in difficoltà con figli che studiano. Ogni astuccio contenente matite, penne, evidenziatori… e saranno consegnati dai Servizi sociali alle famiglie ritenute più bisognose. Commenta Maria Bortoletto, presidente del Lions Club dallo scorso giugno: «Assieme agli altri soci abbiamo condiviso la scelta di destinare parte dei fondi del Club per questa iniziativa sociale rivolta a bambini e famiglie. 50 astucci tanti quanti i nostri soci, convinti che la famiglia, quale perno della società, vada sostenuta anche con piccoli, grandi gesti come questo». Commenta l’assessore Borgia: «Non posso che ringraziare il Lions club di Montebelluna per aver dimostrato, ancora una volta, vicinanza alle famiglie montebellunesi in difficoltà».