Motoincontro del Radicchio Rosso con i Cilindri Storici di Treviso

Domenica 3 febbraio sarà la giornata dedicata al Motoincontro del Radicchio ROSSO di Treviso 2019. Un raduno organizzato dal Moto Club di Treviso i Cilindri Storici, dove si terrà un breve ma simpatico moto giro per tutti gli amici appassionati di motociclismo invernale, abbinato, con l’occasione, all’Associazione Produttori del Radicchio Rosso di Dosson di Casier per le 33° Festa del Radicchio a Dosson. Una ricorrenza che ogni anno porta ad un bilancio della manifestazione, ripercorrendo la sua storia e le motivazioni di questo loro grande successo che ha portato alla notorietà di questo grande evento. Incontro alle ore 09.30 presso lo stand, con partenza alle ore 10.30 verso Silea per uno sprizzante giro in moto con aperitivo e “cicchetto”. Non è prevista nessuna quota di partecipazione se non la voglia ed il piacere di stare in compagnia.