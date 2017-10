Ekynoxx: la band elettronica trevigiana sbarcherà a Sanremo rock

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Il produttore musicale Frank Rossano spalanca le porte del Sanremo rock & trend Festival al progetto Ekynoxx nato qualche anno fa grazie alla collaborazione con il produttore trevigiano Andrea Nati e il produttore veneziano Mauro Fiorin Morry, presentando un brano dell'ultimo album "Retrofuture".

Il brano in questione, "Black Rain", è piaciuto molto alla giuria selettiva che fa accedere le band al festival sanremese. Interpretato dalla voce della bella cantante Hal ice (alias Alice Castagnoli), il brano inedito si avvale della collaborazione di Enrico Salvador assieme al suo batterista Manuel Osellame che per questa avventura sono entrati negli Ekynoxx come special guest . Ora c'è grande attesa per le date di inizio della sfida che si terrano in un locale del Veneto e consentiranno di accedere alla scalata per le finali di Sanremo che si terranno nel mese di maggio.