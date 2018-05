Gli "Ekynoxx" volano all'Ariston: qualificati per le finali di Sanremo rock festival

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Ottimo risultato per il progetto musicale EkynoxX, composto dai trevigiani Andrea Nati Frank Rossano e dal veneziano Mauro Fiorin. Dopo essere stati ammessi dall'organizzazione con selezione e aver superato la fase regionale, la band si è qualificata alle finali di Sanremo rock festival, in programma il 5, 6, 7 e 8 giugno.

La finalissima nella citta dei fiori si terrà davanti a una giuria di esperti del settore, musicisti, giornalisti e critici tutti invitati al Teatro Ariston. Gli EkynoxX vantano di un seguito di fans sia locale che nazionale ed internazionale. La band nasce grazie alla scoperta di Claude Lemoine storico produttore dei Rockets, e si esibisce con visual ed effetti in un spettacolo di impatto multi dimensionale. La band ha all'attivo un singolo e un album "Retrofuture" ma per il Festival porteranno due brani inediti in italiano "Extraterrena "e "Impulsi d'amore". Sanremo Rock Festival nasce nei primi anni 80, la sua finale è stata quasi sempre trasmessa dalle reti di stato Rai Uno Radio Due Rai . E’ uno tra i più storici brand del panorama musicale Italiano, è il concorso nazionale tra i più importanti in Italia seguito da tutti gli addetti ai lavori come case discografiche, produttori musicali, talent scout ed è aperto a tutte le rock e indie band italiane emergenti.

La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, sulle tendenze, le preferenze, gli stati d’animo. La Finalissima del Sanremo Rock & Trend Festival 2018 si terrà a Giugno nella Città dei Fiori. Tutti gli anni dopo il Live Tour di selezioni e casting in giro per i migliori Club Italiani, la manifestazione raccoglie tantissimi giovani nella Città dei fiori Sanremo, in occasione delle semifinali e delle finali, e rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione musicale… e sopratutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, su quali sono le tendenze, le preferenze, gli stati d’animo, la voglia di urlare la rabbia la passione, o semplicemente essere rock.