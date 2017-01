Elemosinari fuori dal Supermercato Scottà a San Vendemiano

Buon Giorno, mi chiamo Michele e sono un cliente del supermercato Scottà, vorrei chiedere se è possibile far allontanare il "ragazzo" che oramai da oltre 3 mesi staziona all'uscita del Supermercato. Purtroppo la gente non capisce che queste persone fanno "parte" di associazioni Criminali e che incassano anche 400€ al giorno elemosinando! Non trovo corretto che questo personaggio, visto poi io telefonare con uno smartphone di ultima generazione "posteggi li fuori" senza che nessuno del personale faccia nulla (ho parlato anche con in Direttore e mi ha detto che devo rivolgermi a Voi). Spero possiate intervenire perchè purtroppo l'ignoranza della gente mantiene questa attività molto florida. La sua bici è posteggiata vicino le scale che vanno in palestra soprastante. Buona giornata e buon Lavoro Michele